Fiscalía de Coahuila revela que ataque en secundaria de Torreón habría sido aleatorio

Fiscalía de Coahuila revela que ataque en secundaria de Torreón habría sido aleatorio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 15:43:24
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Torreón, Coahuila, a 2 de octubre de 2026.- La agresión registrada en una secundaria de Torreón, Coahuila, habría sido planeada para atacar de manera aleatoria a integrantes de la comunidad escolar, sin que existiera una víctima específica como objetivo, informó el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos detenidos, hermanos gemelos de 18 años y exalumnos del plantel, habrían elegido la escuela debido a que la conocían y se encontraba cerca de su domicilio. Las autoridades descartaron inicialmente que el hecho estuviera relacionado con alguna célula delictiva o con un ataque dirigido contra una persona en particular.

El fiscal señaló que los jóvenes habrían mostrado interés por agresiones ocurridas anteriormente en escuelas de otros países, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que buscaban imitar ese tipo de hechos. La revisión de sus dispositivos electrónicos y pertenencias continúa para establecer con mayor precisión el posible móvil.

Durante la agresión, los presuntos responsables utilizaron armas blancas y petardos para generar confusión dentro del plantel. El ataque dejó sin vida a la subdirectora de la escuela y a cuatro personas lesionadas, mientras que los dos jóvenes fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía de Coahuila mantiene abierta la investigación para determinar la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades legales de los detenidos, quienes serán procesados como adultos al tener 18 años.

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