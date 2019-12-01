Motociclista resulta herido en accidente en Jacona, Michoacán

Motociclista resulta herido en accidente en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:02:04
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Jacona, Michoacán, a 2 de octubre 2026.- Un panadero que viajaba en su motocicleta aparentemente a exceso de velocidad perdió el control al brincar un tope y derrapo algunos metros resultando lesionado.

Lo anterior se registró aproximadamente a las 09:10 horas de este viernes, en la calzada Zamora-Jacona a la altura de una agencia de motocicletas donde llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal para auxiliar al lesionado.

Tratándose del señor Francisco A., S., de 52 años de edad, vecino de la colonia Valencia Segunda Sección, el cual fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

Elementos de la Policía y Tránsito Municipal resguardaron el lugar y agilizaron la vialidad, así mismo aseguraron la motocicleta de la marca Honda Dio, color rojo con negro, con placa 48PLD7 de Michoacán.

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