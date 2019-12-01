Santuarios de la mariposa monarca abrirán sus puertas en Michoacán el 20 de noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 19:39:42

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Los santuarios de la mariposa monarca se preparan para recibir a turistas durante la temporada de invierno, luego de que los primeros ejemplares comenzaron a llegar a los bosques del oriente de Michoacán.

La apertura al público está programada para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que visitantes podrán acudir a conocer este espectáculo natural que cada año atrae a personas de diferentes partes del país y del extranjero.

En Michoacán, los principales lugares para observar a estas mariposas son El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Sierra Chincua, en Angangueo, y Senguio, donde los ejemplares pasan los meses más fríos del año.

La mariposa monarca realiza un recorrido de aproximadamente cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques mexicanos, donde encuentra las condiciones necesarias para pasar el invierno.

Durante la temporada anterior, las colonias ocuparon una superficie de 2.93 hectáreas, por lo que para este nuevo periodo se espera una mayor presencia de mariposas en los santuarios.

Además de disfrutar de su llegada, los visitantes podrán conocer los atractivos de la región, como su gastronomía, artesanías y recorridos por los bosques. Las autoridades también piden respetar los senderos, evitar hacer ruido y no tocar ni molestar a las mariposas para proteger su estancia en el lugar.