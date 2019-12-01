Aseguran motocicleta con reporte de robo tras cateo en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 19:59:04

Apatzingán, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo llevada a cabo en un inmueble de una colonia popular del municipio de Buenavista, se aseguró una motocicleta con reporte de robo.

Al respecto, se informó que con base en actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional de Apatzingán, se logró determinar la posible ubicación del vehículo al interior de un domicilio situado sobre una calle sin nombre en dicho municipio.

Con base en ello, y tras demostrar con pruebas los dichos ante el Juez de Control, este emitió la respectiva orden de cateo.

La acción operativa fue llevada a cabo en cumplimiento a dicho mandato judicial por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Durante la diligencia, el personal logró ubicar y asegurar en el área de la sala del inmueble —el cual se encontraba en aparente abandono— una motocicleta marca Honda, color beige, modelo 2026, la cual cuenta con reporte de robo vigente en la entidad.

El inmueble quedó asegurado, mientras que la motocicleta fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.