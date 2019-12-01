Gobierno de México busca eliminar pagos en efectivo en gasolineras y aumentar cobros digitales en casetas

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- El Gobierno de México busca que los pagos con tarjeta y celular sean cada vez más comunes en las gasolineras y casetas de cobro, como parte de una estrategia para reducir el uso de dinero en efectivo en estos servicios.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, explicó este lunes que la intención es que la compra de gasolina deje de pagarse con billetes y monedas, mientras que en las carreteras se buscará aumentar poco a poco las opciones para cubrir las cuotas por medios electrónicos.

La mandataria señaló que, en el caso de las gasolineras, el cambio ayudaría a tener un mayor control sobre la venta de combustible y combatir tanto el robo como la entrada ilegal de gasolina al país.

En cuanto a las casetas, explicó que los pagos digitales también permitirían agilizar el paso de los automovilistas y reducir el manejo de dinero en efectivo, sin embargo, aclaró que estos cambios se realizarán poco a poco y no de manera inmediata.

Sheinbaum también aseguró que la medida no significa que el dinero en efectivo vaya a desaparecer de las compras cotidianas, por lo que las personas podrán seguir utilizándolo en tiendas y otros establecimientos.

Como parte de estos cambios, la presidenta adelantó que el Banco del Bienestar contará con una aplicación para que sus usuarios puedan realizar pagos desde el teléfono celular, sin tener que retirar primero su dinero en efectivo.