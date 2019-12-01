Popocatépetl registra 111 exhalaciones y continúa en Alerta Volcánica Amarillo Fase 2

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 16:09:32

Puebla, Puebla, 9 de noviembre de 2026.- El volcán Popocatépetl registró 111 exhalaciones durante el último monitoreo, en las que se observó principalmente la salida de vapor de agua, gases y pequeñas cantidades de ceniza.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la actividad del volcán aumentó en comparación con el registro anterior, cuando se contabilizaron 94 exhalaciones.

Además, durante el periodo de observación se detectaron 95 minutos de vibraciones en el interior del volcán, relacionadas con su actividad.

Asimismo, las autoridades señalaron que las emisiones recientes han tenido una mayor dirección hacia el noroeste, por lo que la ceniza podría desplazarse hacia zonas del Estado de México y el oriente de la Ciudad de México.

A pesar de estos registros, el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, por lo que se pide a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de Protección Civil.