Santa Clara del Cobre prepara actividades culturales para la Semana Santa

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- El Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre, en el municipio de Salvador Escalante, prepara una importante cartelera cultural y religiosa para la temporada de Semana Santa, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, explicó que en esta temporada se espera la llegada de casi 35 mil turistas y visitantes durante toda la Semana Santa, quienes podrían generar una derrama económica aproximada a los 13 millones de pesos, monto que beneficiará al municipio.

Por su parte, el secretario de Turismo y Cultura de Salvador Escalante, Silvestre Vargas Ramírez, explicó que los asistentes podrán conocer a los más de 80 expositores de cobre martillado en la plaza principal, donde también podrán comprar las artesanías propias del municipio, como los gabanes y las máscaras talladas.

Asimismo, el maestro artesano del cobre, Abdón Punzo Chávez, reconoció el impulso y respaldo del secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, “siempre nos ha apoyado para dar a conocer nuestra artesanía al turismo nacional e internacional. También agradecemos a Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán”, expresó el artesano.

Entre las actividades que se desarrollarán, se encuentra la danza de los Kúrpites de Caltzontzin el 29 de marzo a las 17:00 horas; a las 18:00 horas se presentará el Mariachi Emperador. El lunes 30 de marzo se desarrollará el monólogo de Pito Pérez a las 16:00 horas; el Domingo de Resurrección se presentará la Danza de los Arqueros de Santa Clara del Cobre, en punto de las 16:00 horas. Todas las actividades se realizarán en la plaza principal. La programación completa se puede consultar en el perfil de Instagram “Santa Clara Enamora”.