Querétaro: Extranjero es detenido por robo con violencia en Juriquilla tras persecución en la 57

Querétaro: Extranjero es detenido por robo con violencia en Juriquilla tras persecución en la 57
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:14:39
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Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- Un sujeto de origen extranjero, fue detenido por elementos de la Policía Estatal, sobre la carretera federal 57 Querétaro- San Luis Potosí, al estar relacionado en un violento robo en Juriquilla.

Se conoció que el sujeto, de origen Italiano, interceptó al afectado, con la finalidad de buscar una plaza comercial, y por agradecimiento, le ofreció un reloj como regalo.

El afectado no quiso recibir el reloj, lo que derivó que el presunto, sacara un arma de fuego y posteriormente le exigiera subir a su vehículo, para que lo llevara al domicilio.

En el trayecto, el sujeto le pidió el dinero en efectivo y de su cuenta bancaria y ya en el domicilio, le exigió demás pertenencias de valor, para posteriormente huir.

Hoy, policías estatales detectaron a un vehículo circulando en exceso de velocidad, por lo que de inmediato le marcaron el alto.

En la revisión, se conoció que era el vehículo relacionado en el hecho delictivo y en el interior se localizaron diversos objetos, entre ellos dinero en efectivo, relojes, y demás objetos.

El presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, en donde se determinará su situación jurídica.

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