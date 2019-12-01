Santa Clara del Cobre espera 35 mil visitantes en Semana Santa, anuncia alcaldesa

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 15:15:02

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- Del 29 de marzo al 05 de abril, Santa Clara del Cobre tendrá una serie de actividades artísticas, culturales y gastronómicas para ofrecer al turismo, anunció Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante.

En conferencia de prensa, la alcaldesa señaló que se espera a cerca de 35 mil visitantes durante el periodo vacacional, lo que dejaría 13 millones de pesos de derrama económica, esto a 800 beneficiarios directos y más de mil 500 indirectos.

Asimismo, reconoció el respaldo de la federación, así como del gobierno del estado, pues señaló que durante el año Santa Clara del Cobre estará presente en eventos nacionales e internacionales, como Fitur o eventos relacionados al Mundial de Futbol.

Por su parte, Silvestre Vargas Ramírez, secretario de Turismo y Cultura municipal, destacó que únicamente el día Sábado de Gloria podrían recibir hasta 15 mil visitantes, entre ellos, viajeros internacionales procedentes de Colombia, Estados Unidos, Canadá.