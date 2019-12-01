Detienen a presunto responsable de violación cometida en Maravatío, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 11:51:19

Maravatío, Michoacán, a 25 de marzo 2026.- Jorge “N”, quien se a señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de una adolescente, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, el pasado 8 de febrero la víctima se encontraba al interior de su domicilio cuando el ahora detenido presuntamente ingresó al inmueble y la agredió sexualmente.

Tras tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y llevó a cabo las diligencias correspondientes, recabando datos de prueba que permitieron solicitar ante el órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y posteriormente cumplimentada por personal de esta institución.

Jorge “N” fue puesto a disposición del Juez de Control, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica conforme a derecho.