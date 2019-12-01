Querétaro: POES asegura camioneta y detiene a sujeto de origen extranjero presuntamente relacionados con un hecho delictivo

Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- Policías Estatales realizaban labores de seguridad dentro del Operativo de Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (A.R.M.A.), cuando en la carretera 57 a la altura de Jofrito, Santa Rosa Jáuregui, detectaron una camioneta que circulaba a exceso de velocidad y que, de acuerdo con información obtenida, podría estar relacionada con un acto ilícito ocurrido en la zona de Juriquilla.

Al marcarle el alto al conductor para realizar una inspección, este adoptó una actitud agresiva, por lo que fue detenido conforme a los protocolos de actuación policial. Al interior de la unidad se hallaron diversos relojes, audífonos y otros objetos.

El presunto responsable, de origen italiano, fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con la camioneta, con la finalidad de dar seguimiento a las investigaciones y determinar su posible relación con los hechos.