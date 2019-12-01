Llevan a Churintzio, Michoacán foro ciberseguridad a más de mil asistentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 13:21:14

Churintzio, Michoacán, a 25 d emarzo 2026.- Con la premisa de que “La violencia no es espontánea, se construye poco a poco: en el aislamiento”, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, al encabezar el Foro de Ciberseguridad “Desconék-tate, Reconék-tate”, realizado en este municipio con la participación de más de mil estudiantes de nivel primaria, secundaria y medio superior, así como madres y padres de familia.

“Los foros ‘Desconéktate- Reconéktate’ nacen de la preocupación de entender que las redes sociales, los dispositivos y el mundo digital pueden ser herramientas extraordinarias, pero también pueden convertirse en espacios de riesgo si no hay acompañamiento, límites y conciencia”, subrayó.

En un formato cercano y reflexivo, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abordó los desafíos que enfrentan las juventudes en entornos digitales, destacando que la prevención debe partir del hogar y de una comunicación constante.

“Sepamos como padres y madres de familia: ¿qué hacen nuestros hijos?, ¿dónde están?, ¿con quién se juntan?”, cuestionó, al hacer un llamado a fortalecer la supervisión y el acompañamiento familiar.

Durante el desarrollo del foro, también se abordaron temas relacionados con la salud emocional y los factores que pueden detonar conductas de riesgo entre adolescentes.

“La normalización de contenidos violentos, la falta de comunicación y la desconexión con la realidad genera conductas de riesgo entre adolescentes”, advirtió al hacer referencia a hechos recientes que evidencian la urgencia de atender estos temas desde una perspectiva preventiva.

“Lamentamos los hechos ocurridos el día de ayer en Lázaro Cárdenas, los cuales se pudieron haber prevenido, porque a veces desconocemos el estado emocional de nuestros jóvenes”, señaló.

El Fiscal enfatizó que este tipo de espacios no son únicamente informativos, sino herramientas prácticas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

“Debemos intervenir, no desde el castigo, sino desde la prevención. Por eso este foro no es una conferencia más, es una herramienta. Aquí hablamos de riesgos reales como el grooming, el sexting, la extorsión digital y el robo de identidad, pero también de algo igual de importante: la salud mental”, puntualizó.

Finalmente, reiteró la importancia de reconstruir los vínculos fuera del entorno digital.

“Reconectarse es mirar a su familia, escuchar a quienes los quieren y construir relaciones reales que les den fortaleza. Muchos delitos que se cometen a través de las tecnologías tienen como principales víctimas a nuestros adolescentes”, concluyó.