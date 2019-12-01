San Miguel de Allende es top 4 de las mejores ciudades pequeñas del mundo

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de octubre de 2026. San Miguel de Allende vuelve a posicionarse en el escenario turístico internacional al obtener el cuarto lugar entre las mejores ciudades pequeñas del mundo, de acuerdo con los Readers’ Choice Awards 2026 de la revista especializada Condé Nast Traveler, uno de los reconocimientos de referencia en la industria de viajes.

Para el Gobierno de la Gente de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, este reconocimiento en el que además se ha participado por 10 años, es para nuestra gente: para quienes reciben a cada visitante con una sonrisa, para quienes mantienen vivas nuestras tradiciones y para quienes hacen del turismo una oportunidad de desarrollo.

Además, este año subimos del quinto al cuarto lugar, pues con este resultado, el destino avanza una posición respecto a 2025, cuando ocupó el quinto lugar.

Recordemos que la participación de San Miguel de Allende en los reconocimientos ha sido específicamente en: 2013, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Participación que he consolidado su visibilidad ante viajeros de diferentes partes del mundo.

La edición 2026 de los Readers’ Choice Awards reunió 798 mil 867 votos de lectores a nivel global, de acuerdo con la información disponible sobre los premios, donde también se apuntó que la votación concluyó el 30 de junio y los resultados se dieron a conocer como cada año, durante los primeros días de octubre.

Esta es la 39 edición de los Reader’s Choice Awards, y como desde 1987, cuando fue la primera encuesta, los lectores de Condé Nast votan por sus destinos favoritos, así como hoteles, resorts, islas, cruceros, aerolíneas y aeropuertos, bajo el esquema de encuesta; resaltando lo mejor de cada categoría.

Los resultados de esta encuesta especializada en viajeros, que tuvo como última fecha para votar el 30 de junio 2026, estarán en la edición impresa y online del mes de noviembre de la revista Condé Nast Traveler.

Revista Condé Nast Traveler

La revista fue “establecida en 1987 y diseñada para los viajeros experimentados, exigentes y frecuentes, con una gran variedad de experiencias de viaje e información que abarca programas de viajero frecuente, arte, moda, arquitectura, cultura, gastronomía y compras en una variedad de destinos en todo el mundo”, se describe en la propia editorial.

Esta revista internacional de viajes está enfocada en los segmentos de lujo y estilo de vida, y es diseñada para la persona que viaja constantemente y que tiene un fuerte interés en las actividades de ocio.

Además, cuenta con seis ediciones anuales y brinda contenidos especializados para el viajero que va desde lo último en hoteles, los mejores destinos turísticos del mundo, los restaurantes más innovadores y exclusivos spas, hasta los viajes de aventura.

Y este año distingue los atributos que hacen de San Miguel de Allende una de las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad que tenemos en Guanajuato: su arquitectura, patrimonio histórico, riqueza cultural, propuesta gastronómica, expresiones artísticas y oferta de hospedaje, elementos que conforman una experiencia turística que invita a descubrir y disfrutar la identidad de Guanajuato.

Para el Gobierno de la Gente y la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato (SECTURI), este resultado representa una oportunidad para fortalecer la promoción internacional del estado, ampliar el interés por sus experiencias culturales y gastronómicas e invitar a los viajeros a descubrir la diversidad de sus siete regiones turísticas y sus 46 municipios.

Porque a través de la estrategia Guanajuato SUMA, de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo seguimos impulsando acciones para ampliar las oportunidades que genera el turismo, fortalecer la participación de las comunidades y vincular los atractivos de cada destino con las personas, empresas y emprendimientos que dan vida a la actividad turística.