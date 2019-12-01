Ocho muertos y seis heridos desatan jornada de terror en Jacona; ataques, balaceras y ponchallantas sacuden la región de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 17:53:05

*Cinco personas murieron en la base de Bomberos y tres presuntos agresores fueron abatidos por la Guardia Nacional; el saldo preliminar exhibe la magnitud de una jornada marcada por enfrentamientos y alertas de seguridad.

Jacona-Zamora, Mich., a 11 de octubre de 2026.— Ocho personas muertas y seis heridas es el saldo preliminar de una violenta jornada que sacudió este domingo a Jacona y la región de Zamora, donde ataques armados, ráfagas de fusiles, bloqueos carreteros y la colocación de objetos ponchallantas desataron la movilización de corporaciones de seguridad y la activación del Código Rojo.

La violencia alcanzó instalaciones de emergencia y provocó enfrentamientos con fuerzas federales. Cinco personas perdieron la vida en la base de Bomberos de Jacona, mientras que, en otro punto de la región, elementos de la Guardia Nacional abatieron a tres presuntos agresores sobre la carretera Jacona–Jiquilpan.

El saldo de víctimas en la base de Bomberos incluye, según los reportes disponibles, a dos policías y tres civiles fallecidos. Además, seis bomberos resultaron lesionados. Las identidades de las personas fallecidas y las circunstancias precisas en que ocurrió cada agresión permanecían pendientes de confirmación oficial.

La dimensión de los hechos amplió drásticamente los primeros reportes, que advertían sobre una bombera y un policía municipal heridos por disparos de arma de fuego. Conforme avanzó la jornada, la información sobre víctimas mortales y lesionados dibujó un escenario de mayor gravedad.

Ataques, ráfagas y ponchallantas: la violencia se extiende por la región

La carretera Jacona–Jiquilpan se convirtió en otro escenario de confrontación. De acuerdo con los reportes preliminares, tres hombres señalados como presuntos agresores fueron abatidos por elementos de la Guardia Nacional cuando, presuntamente, colocaban objetos ponchallantas cerca de instalaciones de la corporación.

Habitantes de la zona captaron en video las ráfagas de armas de fuego que se escucharon durante los enfrentamientos, mientras que elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron movilizados para atender la emergencia.

En Zamora también circularon alertas sobre detonaciones de arma de fuego en distintos sectores, entre ellos el entronque de La Corona, la salida hacia Los Reyes y las inmediaciones de la planta ubicada en el Libramiento. Asimismo, se reportó la presunta colocación de ponchallantas en el camino a Rancho Nuevo y un posible bloqueo sobre la carretera Zamora–Tangancícuaro, a la altura de Las Adjuntas, en el entronque con Gómez Farías.