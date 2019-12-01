Capturan a El Junior en Acapulco, Guerrero

Acapulco, Guerrero, 11 de octubre de 2026.- En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales realizado en el puerto de Acapulco, autoridades de seguridad lograron la detención de Eliceo “V”, conocido bajo el alias de “El Junior”. El imputado es señalado como presunto líder de una célula delictiva adscrita a la organización "Los Rusos", con fuerte presencia en el estado de Guerrero.

De acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina junto con corporaciones locales y federales. Esta aprehensión responde a las investigaciones derivadas de una agresión armada perpetrada en octubre de 2025 contra personal de la propia dependencia federal, hecho que dejó un saldo de tres efectivos heridos y un agresor abatido en el lugar. Con la captura de Eliceo “V”, suman ya siete las personas procesadas en relación con dicho atentado.

Las indagatorias oficiales sitúan a “El Junior” como un estrecho colaborador de Antonio Bautista Vargas, alias “Cabañas”, quien ya había sido arrestado previamente tras el ataque a las fuerzas federales en la colonia El Roble.

Se presume que Eliceo “V” intervino directamente en la logística de esa agresión al haber sido el encargado de seleccionar a los gatilleros que abrieron fuego contra los agentes. Adicionalmente, el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio y se le vincula de manera directa con cobros de cuota y extorsiones a comerciantes en el Mercado Central de Acapulco, así como con agresiones y asesinatos dirigidos contra trabajadores del transporte público en la zona.

Durante la intervención en la que se logró su captura, las fuerzas de seguridad le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, alrededor de 300 dosis de sustancias ilícitas y un vehículo tipo camioneta.

El grupo conocido como "Los Rusos" en la entidad de Guerrero, encabezado por Carlos Alberto Navarrete Soriano, alias “El Ruso” o “El Colorado”, guarda antecedentes históricos con la estructura del Cártel de los Beltrán Leyva.

Las autoridades hacen la precisión de que este grupo es totalmente independiente de la facción con la misma denominación que opera en el norte del país. Su radio de influencia y despliegue delictivo abarca áreas clave del municipio de Acapulco, incluyendo la Zona Diamante, Costa Azul, El Coloso, La Sabana, Llano Largo, Puerto Marqués y la colonia Progreso, sectores donde las instituciones de seguridad mantienen operativos permanentes para neutralizar sus operaciones.