Estados Unidos reporta que organización de “El Mencho” conserva su estructura tras su muerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 13:45:24

Ciudad de México a 11 de octubre de 2026.— La organización criminal que encabezaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, habría mantenido gran parte de su estructura y presencia regional tras su fallecimiento en febrero de 2026, de acuerdo con un análisis de seguridad de Estados Unidos citado por el diario Reforma.

El documento, elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad en el Exterior (OSAC), señala que el cambio de liderazgo se habría desarrollado de manera gradual, sin que se registrara una fractura interna de gran escala.

El análisis también refiere que las acciones de las autoridades, entre ellas la detención de presuntos integrantes, han generado cambios en la estructura de la organización. Sin embargo, una parte importante de sus operaciones regionales se habría mantenido.

De acuerdo con la evaluación citada, la continuidad de estas actividades refleja que la muerte de su antiguo dirigente no habría provocado, por sí sola, una desarticulación inmediata del grupo.

La evolución de su estructura y el alcance de sus operaciones continúan siendo temas de seguimiento en materia de seguridad.