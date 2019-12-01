Estados Unidos reporta que organización de “El Mencho” conserva su estructura tras su muerte

Estados Unidos reporta que organización de “El Mencho” conserva su estructura tras su muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 13:45:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México  a 11 de octubre de 2026.— La organización criminal que encabezaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, habría mantenido gran parte de su estructura y presencia regional tras su fallecimiento en febrero de 2026, de acuerdo con un análisis de seguridad de Estados Unidos citado por el diario Reforma.

El documento, elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad en el Exterior (OSAC), señala que el cambio de liderazgo se habría desarrollado de manera gradual, sin que se registrara una fractura interna de gran escala.

El análisis también refiere que las acciones de las autoridades, entre ellas la detención de presuntos integrantes, han generado cambios en la estructura de la organización. Sin embargo, una parte importante de sus operaciones regionales se habría mantenido.

De acuerdo con la evaluación citada, la continuidad de estas actividades refleja que la muerte de su antiguo dirigente no habría provocado, por sí sola, una desarticulación inmediata del grupo.

La evolución de su estructura y el alcance de sus operaciones continúan siendo temas de seguimiento en materia de seguridad.

 

 

Más información de la categoria
“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto
Sentencian a más de seis años de prisión a responsable de violación de adolescente en Numarán, Michoacán
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos
Ataque armado en Morelia deja dos hombres muertos y uno herido en Ilustres Novohispanos
Más información de la categoria
“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto
Estados Unidos reporta que organización de “El Mencho” conserva su estructura tras su muerte
”Aquí nos vamos a quedar”, afirma Raúl Morón; tomará definiciones en noviembre
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos