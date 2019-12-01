“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 13:56:45

*Mientras el alcalde presume avances en seguridad, una angustiante petición de auxilio atribuida a policías municipales y los reportes de balaceras, ponchallantas y bloqueos exhiben las preguntas que su administración todavía debe responder.

Zamora, Mich., a 11 de octubre de 2026.— La violencia golpeó las puertas de la Policía Municipal de Zamora. Una alarmante grabación atribuida a un ataque armado contra una base policial de Zamora comenzó a circular este domingo, en medio de reportes de balaceras, bloqueos carreteros y objetos ponchallantas en distintos puntos de la región.

“¡Apoyo, apoyo, compañeros, apoyo, apoyo!”, se escucha exclamar a una mujer en el audio, mientras advierte sobre detonaciones de arma de fuego en la base policial.

Balaceras, ponchallantas y carreteras bajo alerta

El ataque contra la corporación policial no fue la única señal de alarma.

Durante este domingo también circularon reportes sobre detonaciones de arma de fuego en distintos sectores de Zamora y Jacona, particularmente en el entronque de La Corona, la salida hacia Los Reyes y las inmediaciones de la planta del Libramiento.

A ello se sumaron advertencias sobre la presunta colocación de objetos ponchallantas en el camino a Rancho Nuevo.

Como si el panorama no fuera suficientemente preocupante, también se reportó un supuesto bloqueo sobre la carretera Zamora–Tangancícuaro, a la altura de Las Adjuntas, en el entronque con Gómez Farías.

Las alertas dibujan una jornada de tensión que exige respuestas claras de las autoridades, mientras los ciudadanos permanecen expectantes y vulnerables a lo que pueda ocurrir.

Carlos Soto: entre los discursos de seguridad y una realidad que exige explicaciones

El episodio representa un incómodo contraste para el presidente municipal Carlos Soto Delgado, quien ha hecho de los supuestos avances en seguridad uno de los principales argumentos de su administración.

En agosto de este año, durante su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde destacó una reducción cercana al 80 por ciento en los homicidios respecto al mismo periodo de 2020 y defendió los resultados de la coordinación con los gobiernos estatal y federal.

Pero las cifras que se celebran desde un templete no bastan para responder las preguntas que deja un ataque más contra la propia Policía Municipal.