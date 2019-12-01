Detienen a 3 personas en múltiples operativos en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 16:08:18

Guanajuato, Gto., 11 de octubre de 2026.- Tres personas fueron detenidas y un arma de fuego, equipo balístico y sustancias con características de narcóticos fueron asegurados durante dos intervenciones realizadas por integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con el Ejército Mexicano, en los municipios de Santiago Maravatío y Valle de Santiago.

Los hechos ocurrieron los días 25 y 26 de septiembre, como parte de los recorridos de prevención y vigilancia que mantienen las autoridades estatales y federales en distintos puntos de Guanajuato.

La primera intervención tuvo lugar el 25 de septiembre, sobre la carretera Santiago Maravatío-Salvatierra, cuando policías estatales observaron a dos personas que empujaban una motocicleta.

Al aproximarse para conocer si necesitaban ayuda, los elementos detectaron que el hombre llevaba un chaleco balístico y un arma de fuego a la vista, dentro de una funda.

Durante la revisión fueron localizados una pistola, un cargador, dos cartuchos útiles y tres teléfonos celulares. También se aseguró una motocicleta tipo cross con alteraciones en sus medios de identificación.

En el lugar se encontraron cinco envoltorios con una sustancia granulada con características del cristal, equivalentes a seis dosis.

Por estos hechos fueron detenidos Lesly Berenise “N”, de 28 años, y Eduardo Israel “N”, de 19 años.

La segunda intervención se realizó el 26 de septiembre, en la colonia Las Fuentes, en Valle de Santiago, durante un patrullaje conjunto de seguridad.

En ese punto, los integrantes de las FSPE observaron a un hombre cuya conducta motivó una revisión preventiva. Entre sus pertenencias fue localizada una mochila que contenía aproximadamente 12 gramos de una sustancia con características del cristal, equivalentes a 36 dosis, así como hierba verde y seca con características de la marihuana, correspondiente a 142 dosis.

Además, se aseguraron dos placas balísticas, dos teléfonos celulares y una motocicleta. El hombre fue identificado como Axel “N”, de 22 años, quien quedó detenido.

En conjunto, ambas intervenciones permitieron asegurar un arma de fuego corta, un cargador, dos cartuchos útiles, un chaleco balístico, dos placas balísticas, cinco teléfonos celulares, dos motocicletas y sustancias con características de cristal y marihuana, equivalentes a 184 dosis.

Las tres personas detenidas, junto con los objetos y sustancias asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Paz y las instituciones federales para mantener la vigilancia en los municipios, detectar posibles conductas delictivas y retirar de circulación armas y sustancias ilícitas.

La Secretaría de Seguridad y Paz reitera el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad que pudiera representar un riesgo para su comunidad. Las denuncias anónimas pueden realizarse al 089 y, en caso de emergencia, está disponible el 911.