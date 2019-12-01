Hallan cuerpo con signos de violencia en Zinapécuaro, Michoacán

Hallan cuerpo con signos de violencia en Zinapécuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 18:33:03
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Zinapécuaro, Michoacán, 11 de octubre de 2026. - El cuerpo decapitado de una persona fue hallado en un paraje de la carretera Jeráhuaro-San José del Rincón, en el municipio de Zinapécuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba desprendimiento de extremidad cefálica, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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