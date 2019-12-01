”Aquí nos vamos a quedar”, afirma Raúl Morón; tomará definiciones en noviembre

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2026.-“Aquí nos vamos a quedar”, afirmó Raúl Morón Orozco, quien aspiraba a la coordinación estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía nacional en Michoacán; manifestó su respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la defensa de la soberanía y el segundo piso de la transformación, dijo.

Enfatizó que habrá de construir una alternativa política que se rige por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y será en el mes de noviembre cuando comparta las definiciones a tomar; agradeció al Partido del Trabajo por acompañarlo en la ruta que ha decidió emprender, en nuevos recorridos al interior del estado.

Al dirigir un discurso a militancia e integrantes de su grupo político, el Senador con licencia recalcó ser orgullosamente obradorista, apegado a los valores de lo que se ha denominado como el humanismo mexicano, luchar contra la corrupción, los privilegios, y “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Con firmeza y convicción, nuestra lucha es y será siempre por la transformación de México y de Michoacán y lo seguiremos haciendo desde el movimiento de la Cuarta Transformación”.

Raúl Morón manifestó que defender la Cuarta Transformación implica mantenerse firmes en sus principios, seguirlos con responsabilidad, pero también, señalar aquello que deba corregirse o que esté en riesgo de desviarse del principio fundamental: la patria.

Enfatizó que la unidad no se impone, se trabaja y se construye basado en la voluntad de trabajar por encima de diferencias personales o del grupo.