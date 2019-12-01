Saldo positivo para el turismo pese a manifestaciones en el FICM, reporta Sectur

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre del 2025.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, afirmó que las manifestaciones registradas durante la semana del Festival Internacional de Cine de Morelia no ocasionaron afectaciones al turismo en la capital del estado; señaló que mantuvo comunicación con prestadores de servicios y que, pese a las movilizaciones, la actividad turística se desarrolló con normalidad.

El funcionario estatal explicó que pidió comprensión ante el derecho a la libre manifestación y que, de manera paralela, solicitó a la Secretaría de Gobierno establecer diálogo con los grupos inconformes para garantizar el respeto a los comercios. Añadió que el festival se celebró de forma anticipada este año, al recordar que tradicionalmente se realizaba a finales de octubre, aunque dijo desconocer los motivos del cambio.

Aseguró que no se registraron cancelaciones relacionadas con el FICM y destacó que el flujo turístico continuó en ascenso debido a la proximidad de las celebraciones de Día de Muertos. Subrayó que esta temporada representó uno de los momentos de mayor demanda en reservaciones para la capital michoacana.

Finalmente, Roberto Monroy mencionó que los artistas invitados permanecieron activos en las actividades del festival y recorrieron distintos puntos del Centro Histórico durante su estancia, además de que los eventos programados se llevaron a cabo sin contratiempos y que los visitantes disfrutaron de la oferta cinematográfica y cultural de la ciudad.