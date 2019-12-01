No termina el lunes y ya se cometieron 11 asesinatos en Michoacán; entre las víctimas, una mujer policía 

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 22:25:29

Morelia, Mich., a 22 de diciembre de 2025.- Aún no termina el lunes y en Michoacán ya se cometieron 11 asesinatos, entre ellos el de una mujer policía en el municipio de Apatzingán.

Este es el resumen:

Un hombre asesinado de al menos dos balazos en la cabeza, fue encontrado en un camino rústico de la colonia La Aldea, ubicada al oriente de Morelia.

También Morelia el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en un predio de la colonia Buenos Aires, al norte de esta ciudad.

En Apatzingán, delincuentes fuertemente armados atacaron a balazos a una mujer policía que se encontraba de descanso, misma que resultó gravemente herida y fue trasladada a recibir atención médica a la clínica del ISSSTE, donde momentos después falleció.

En el municipio de Madero, una mujer asesinada con arma blanca fue encontrada a la orilla de la brecha de terracería Puente Coraza-Laguna Seca.

En Tlalpujahua, los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados a balazos, se localizaron en un vehículo que estaba abandonado sobre la autopista México-Guadalajara en ese municipio.

En Uruapan, dos jóvenes que viajaba a bordo de una motocicleta fueron asesinados a balazos en la colonia Doctores, aledaña a Valle Dorado, al oriente de la ciudad.

También en Uruapan, el cadáver putrefacto y carcomido de un hombre hasta el momento desconocido, fue localizado en la colonia Toscarina, a un costado de la Ampliación Rubén Jaramillo y El Zapién, al poniente de la ciudad.

En Maravatío, un hombre y una mujer, vecinos del Estado de México, murieron tras ser atacados a balazos cuando circulaban a bordo de su vehículo sobre la autopista México-Guadalajara. Las víctimas se dirigían a la comunidad de La Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, para pasar la Navidad con sus seres queridos.