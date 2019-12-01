Ultiman a coordinador del IMSS-Bienestar en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, Guerrero

Chilpancingo, Guerrero, a 22 de diciembre de 2025.- El doctor Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como coordinador del IMSS-Bienestar en el estado de Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en la ciudad de Chilpancingo, luego de ser perseguido por hombres armados en la colonia Ruffo Figueroa.

De acuerdo a la información preliminar de corporaciones policiacas, el ataque comenzó sobre la calle Prolongación Abasolo. Al notar que era seguido, el médico intentó refugiarse en un restaurante identificado como “El Demoledor”; pero los agresores ingresaron al lugar y le dispararon en varias ocasiones.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de emergencias, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las diligencias correspondientes y hallaron el cuerpo con al menos seis heridas producidas por arma de fuego.

Durante el operativo, también fue asegurado un negocio cercano, donde se detectaron impactos de bala en la cortina metálica. En la zona se levantaron casquillos percutidos que quedaron esparcidos en la vía pública y fueron incorporados a la carpeta de investigación.

Cabe resaltar que Raymundo Cabrera Díaz, ocupaba desde principios de 2024 el cargo de coordinador Médico Regional del IMSS-Bienestar, posición desde la cual estaba a cargo de una de las cuatro regiones establecidas en Guerrero para la federalización de los servicios de salud.