Golpe contundente al crimen en Michoacán: caen 16 sospechosos y aseguran armas, explosivos y vehículos en mega operativo federal

Morelia, Mich., a 22 de diciembre de 2025.– Michoacán volvió a colocarse en el centro del combate frontal contra la delincuencia organizada tras un megaoperativo de alto impacto que dejó como saldo 16 personas detenidas y el aseguramiento de un peligroso arsenal, entre armas de fuego, explosivos y vehículos presuntamente utilizados por grupos criminales.

Las acciones se desarrollaron como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en conjunto con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales, en uno de los despliegues de seguridad más amplios registrados en la entidad en semanas recientes.

El operativo se extendió a once municipios considerados estratégicos, entre ellos Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto, donde se realizaron recorridos de vigilancia y presencia disuasiva.

Como resultado de estas acciones, las fuerzas federales lograron retirar de las calles 27 armas de fuego, además de cartuchos, cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos, debilitando de forma directa la capacidad operativa de los grupos delictivos que operan en la región.

Las autoridades también realizaron patrullajes a pie y visitas preventivas en empacadoras e industrias cítricas, con el objetivo de proteger a trabajadores, empresarios y pobladores, así como restablecer la confianza en zonas afectadas por la violencia y la presión criminal.

De acuerdo con cifras oficiales, el golpe no es aislado. Entre el 10 de noviembre y el 21 de diciembre de 2025, las corporaciones de seguridad han detenido a 241 personas, asegurado armas, miles de cartuchos y cargadores, desmantelado campamentos criminales, inhabilitado tomas clandestinas y decomisado grandes cantidades de droga, explosivos y sustancias químicas destinadas a la elaboración de narcóticos sintéticos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró que estas acciones forman parte de una ofensiva permanente y sin tregua para debilitar a las organizaciones criminales, recuperar el control territorial y avanzar en la pacificación de Michoacán, uno de los estados históricamente más golpeados por la violencia.