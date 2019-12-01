Ataque armado deja dos hombres lesionados en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán

Ataque armado deja dos hombres lesionados en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 23:07:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.-Dos personas del sexo masculino resultaron heridas., luego de un ataque armado ocurrido en la colonia Villas del Sol del municipio de Uruapan. Los responsables, hasta el momento no identificados, lograron huir del lugar tras la agresión.

Los hechos se registraron durante la noche, cuando las víctimas se encontraban al interior de una vulcanizadora situada sobre la avenida Villamar. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados arribaron al establecimiento y abrieron fuego contra los presentes antes de darse a la fuga.

Tras escuchar las detonaciones, habitantes del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención a los lesionados, quienes presentaban heridas producidas por arma de fuego, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, con el objetivo de determinar las causas del ataque.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja dos hombres lesionados en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán
No termina el lunes y ya se cometieron 11 asesinatos en Michoacán; entre las víctimas, una mujer policía 
Ultiman a coordinador del IMSS-Bienestar en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, Guerrero
Ataque armado en Tonalá, Jalisco, deja 3 personas sin vida y una herida
Más información de la categoria
No termina el lunes y ya se cometieron 11 asesinatos en Michoacán; entre las víctimas, una mujer policía 
Desmantelan célula armada en Nuevo León: Caen 17 con explosivos, drones y armas de alto poder
Golpe contundente al crimen en Michoacán: caen 16 sospechosos y aseguran armas, explosivos y vehículos en mega operativo federal
Avioneta de la Marina mexicana se estrella en Texas: Hay dos muertos, cuatro heridos y dos personas atrapadas en escombros
Comentarios