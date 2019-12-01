Ataque armado deja dos hombres lesionados en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 23:07:26

Uruapan, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.-Dos personas del sexo masculino resultaron heridas., luego de un ataque armado ocurrido en la colonia Villas del Sol del municipio de Uruapan. Los responsables, hasta el momento no identificados, lograron huir del lugar tras la agresión.

Los hechos se registraron durante la noche, cuando las víctimas se encontraban al interior de una vulcanizadora situada sobre la avenida Villamar. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados arribaron al establecimiento y abrieron fuego contra los presentes antes de darse a la fuga.

Tras escuchar las detonaciones, habitantes del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención a los lesionados, quienes presentaban heridas producidas por arma de fuego, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios, con el objetivo de determinar las causas del ataque.