Ataque armado en Tonalá, Jalisco, deja 3 personas sin vida y una herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 20:50:06
Tonalá, Jalisco, a 22 de diciembre de 2025.- Tres personas perdieron la vida y una más resultó herida tras un ataque armado que realizaron cuatro sujetos encapuchados en las inmediaciones de un bar ubicado en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Tonalá, durante la madrugada de este lunes.

El Fiscal General del Estado, Salvador González de los Santos, señaló que los agresores arribaron al lugar preguntando por una mujer identificada como “La Güera”, quien posteriormente fue reconocida como una de las víctimas mortales del ataque.

“Los victimaron a ella, a otros dos y una persona que también estaba ahí resultó lesionada. Todavía estamos en esa parte de las investigaciones”, expresó el funcionario.

Añadió que, como parte de las indagatorias, las autoridades ya lograron ubicar el vehículo en el que se desplazaban los atacantes; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

