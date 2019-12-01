Desmantelan célula armada en Nuevo León: Caen 17 con explosivos, drones y armas de alto poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 20:25:45

Montemorelos, NL., a 22 de diciembre de 2025.- Un operativo de gran escala encendió las alarmas en el sur del estado luego de que fuerzas federales y estatales desarticularan un presunto grupo armado que operaba con armas de guerra, explosivos improvisados y tecnología aérea, tras la detención de 17 personas en el municipio de Montemorelos.

La acción, realizada el 20 de diciembre, fue confirmada por la IV Región Militar y la 7/a. Zona Militar, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y representa uno de los aseguramientos más contundentes registrados recientemente en la zona.

Operativo quirúrgico en fraccionamiento residencial

De acuerdo con información oficial, el despliegue ocurrió durante patrullajes preventivos en las inmediaciones del fraccionamiento Los Lirios, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Civil detectaron movimientos sospechosos.

La intervención fue inmediata y estratégica: 17 personas fueron detenidas sin que se registraran enfrentamientos, lo que evitó una posible tragedia en una zona habitacional.

Explosivos, drones y municiones: un escenario de guerra

El aseguramiento dejó al descubierto el alto nivel de armamento y logística con el que operaban los detenidos. Entre lo decomisado se encuentran 16 armas de fuego (14 largas y 2 cortas); 96 cargadores; 1,800 cartuchos útiles; 13 artefactos explosivos improvisados; 2 drones, presuntamente usados para vigilancia o ataques; equipo táctico especializado; y un vehículo.

La presencia de explosivos y drones encendió focos rojos entre las autoridades, al evidenciar capacidades propias de estructuras criminales altamente organizadas.

Los 17 detenidos y todo el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes. Las fuerzas de seguridad reiteraron que el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos y al estado de derecho, como parte de los esfuerzos para contener la escalada de violencia en la entidad.

Este operativo representa un duro golpe a la capacidad operativa de grupos armados que buscan establecer o mantener control en el sur de Nuevo León, y confirma que la región sigue siendo un punto estratégico en la disputa criminal.