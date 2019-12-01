Sabores que cuentan historias: Recorre la ruta de las cocineras tradicionales

Morelia, Michoacán, 5 de abril de 2026.- Michoacán continúa consolidándose como uno de los destinos gastronómicos más importantes del país a través de la ruta de cocineras tradicionales en los Pueblos Mágicos, una experiencia que preserva recetas ancestrales y fortalece la identidad cultural, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Esta ruta integra destinos como Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tzintzuntzan, Paracho y Tacámbaro, por mencionar tan solo algunos, donde cocineras y cocineros tradicionales resguardan técnicas prehispánicas como la nixtamalización, el uso del metate y la cocción en hornos de barro, elementos que dan vida a una de las cocinas más representativas del país, por la cual la Cocina Tradicional de México fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En cada uno de estos Pueblos Mágicos, turistas y visitantes pueden degustar una amplia variedad de platillos elaborados con ingredientes locales y de temporada, entre los que destacan las corundas, uchepos, el churipo, las atápakuas, así como carnitas, charales y pescados de la Región Lacustre, además de bebidas tradicionales como atoles y preparaciones a base de maíces criollos.

La Sectur destacó que las y los cocineros tradicionales no solo preservan la riqueza culinaria del estado, sino que también contribuyen al desarrollo económico de sus comunidades, al atraer turismo interesado en experiencias auténticas que combinan gastronomía, cultura y tradición.

Asimismo, se invita a turistas nacionales e internacionales a recorrer esta ruta gastronómica en estos mágicos lugares, donde cada platillo cuenta una historia y cada cocina representa el legado vivo de generaciones. Para conocer esta experiencia y la oferta turística del estado, se puede visitar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/