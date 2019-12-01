Retiran “trenecito” turístico por irregularidades y adeudos; permanece en el corralón

Celaya, Gto., 4 de marzo de 2026.– El llamado “trenecito” turístico, conocido por muchos celayenses por recorrer el primer cuadro de la ciudad, fue retirado de circulación por personal de la Dirección de Fiscalización debido a diversas irregularidades administrativas, informó el titular del área, Eduardo Gris Kaufman.

El funcionario explicó que la unidad fue enviada al corralón al detectarse que operaba sin los permisos correspondientes, además de acumular diversas infracciones que no han sido cubiertas por su propietario.

“Es un tema delicado. Primeramente, el señor Nava fue invitado por esta autoridad a que regularizara. Es un tren que, si bien es emblemático hoy en Celaya, pues no cuenta con ningún permiso en toda la vida”, señaló el director.

De acuerdo con Gris Kaufman, la autoridad municipal insistió durante varios meses para que el responsable del trenecito regularizara su situación, sin embargo, el proceso se complicó debido a múltiples infracciones impugnadas legalmente.

“Nos lleva aproximadamente a 60 infracciones impugnadas por parte del abogado del señor Nava, y eso es la muestra de que no quiere arreglar, no pretende arreglar”, expresó.

Detalló que dichas actas se han levantado principalmente por el uso de la vía pública sin autorización para realizar una actividad con fines de lucro.

“Por hacer uso de la vía pública sin un permiso, está lucrando con el tren y obviamente no tiene esa obligación o retribución al área de ingresos”, puntualizó.

El director también indicó que algunas de las sanciones corresponden a periodos que van de 2022 a la fecha, aunque existen registros de actas levantadas desde 2017, sumando más de 60 infracciones.

Además, señaló que anteriormente se detectaron permisos falsos utilizados para operar la unidad.

“Le cancelé ya hace algunos meses algunos permisos apócrifos que tenía a nombre de su sobrino, de su hermano o de otras personas, permisos que él mismo entregaba y que detectamos que eran apócrifos”, afirmó.

Gris Kaufman comentó que incluso, por instrucciones del alcalde, se buscó una solución conciliatoria y se le otorgó un permiso temporal para operar, el cual no fue recogido por el propietario.

“Tratando de ser amigables le concedimos el permiso, mismo que no recibió. No quiso pasar por él porque se le hizo caro el costo de lo que tenía que pagar en adeudos”, dijo.

Precisó que únicamente para obtener el permiso, sin considerar las infracciones impugnadas, el monto aproximado era de 11 mil pesos.

Debido a que el permiso temporal venció el pasado 28 de febrero y el propietario no acudió a recogerlo ni a regularizar su situación, la autoridad municipal procedió al retiro del vehículo.

“Al no haber recogido su permiso y al haber caducado, decidimos actuar en consecuencia y recoger el trenecito”, indicó.

Actualmente la unidad permanece resguardada en el corralón municipal, al tratarse de un vehículo automotor.

“Está en el corralón. Es un vehículo automotor, pequeño, pero finalmente es un vehículo automotor y por eso fue trasladado ahí”, explicó.

El director de Fiscalización señaló que el propietario deberá cubrir los adeudos y regularizar su actividad si desea volver a operar.

“El alcalde está en la mejor disposición de ayudarlo siempre y cuando subsane los compromisos que tiene pendientes con el Ayuntamiento”, concluyó.