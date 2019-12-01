Quitan la vida a dos hombres en la comunidad de Pueblo Viejo de Tacámbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 21:39:44

Tacámbaro, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Los cuerpos de dos individuos que fueron asesinados a balazos, los cuales estaba maniatados, fueron hallados en la comunidad de Pueblo Viejo en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quiera tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y que estaban maniatados, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.