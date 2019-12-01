Por infarto suspenden audiencia de “El Congo”, presunto líder criminal en Michoacán ligado al caso Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 21:46:12

Charo, Mich., a 5 de marzo de 2026.— La audiencia inicial contra Gerardo Rodríguez, alias “El Congo”, terminó abruptamente este martes cuando el acusado sufrió un infarto en pleno desarrollo de la diligencia en el Cereso de Alto Impacto, obligando al juez a suspender el proceso sin fecha definida para su reanudación.

La escena generó tensión entre personal judicial, custodios y defensores. De acuerdo con reportes citados por medios nacionales, Rodríguez comenzó a presentar dolor intenso en el pecho y dificultad para respirar minutos antes de que se discutiera su situación jurídica. Su defensa solicitó la interrupción inmediata y el juez concedió la suspensión para salvaguardar su salud.

“El Congo” fue trasladado de emergencia a un hospital, bajo estricta vigilancia policial. Fuentes cercanas al caso confirmaron que permanece en observación médica, mientras el Poder Judicial espera un dictamen clínico que determine cuándo podrá retomar el proceso.

Hasta ahora, no existe nueva fecha para continuar la audiencia, lo que mantiene en suspenso una de las causas penales más delicadas en la región.

La audiencia tenía como objetivo definir su situación jurídica tras su detención el pasado 2 de marzo en Uruapan. La Fiscalía buscaba su vinculación a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y extorsión.

Autoridades estatales sostienen que Rodríguez es un operador regional clave, presuntamente involucrado en el cobro de “derecho de piso” a productores de limón y aguacate, así como en la logística de ataques violentos en la zona.

Entre los antecedentes que contextualizan el caso se encuentra su presunta relación con el atentado contra Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y su supuesta subordinación a Jorge Armando Gómez, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual de ese crimen.

La súbita complicación médica abre un compás de espera en un expediente que ya concentra atención pública y presión social. El tribunal deberá esperar la recuperación del imputado para reanudar la audiencia que podría definir su futuro legal.