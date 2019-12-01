Regina Orozco descubre la riqueza artesanal de Michoacán previo al FICM

Regina Orozco descubre la riqueza artesanal de Michoacán previo al FICM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 09:40:52
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Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Previo a su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la cantante y actriz Regina Orozco visitó el Pueblo Mágico de Tzintzuntzan, donde conoció las artesanías elaboradas por manos michoacanas.

Durante su recorrido por las inmediaciones del Atrio de Los Olivos, la artista se acercó a las y los artesanos para admirar sus creaciones, experiencia que compartió con sus seguidores a través de redes sociales, donde expresó: “Adivinen dónde estoy, en Tzintzuntzan, Michoacán”, mientras mostraba algunas de las piezas.

Orozco también anunció que tendrá una presentación musical en el FICM, un festival que posiciona a Michoacán en el foco nacional e internacional.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó que la presencia de figuras del cine y el espectáculo representa una oportunidad para proyectar la riqueza cultural, histórica, artesanal y gastronómica del estado.

Con eventos como el FICM y la diversidad de experiencias que ofrece la entidad durante el cierre del año, Michoacán fortalece su promoción turística y reafirma por qué es el “alma de México”, concluyó el titular de la política turística estatal.

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