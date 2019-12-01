Localizan persona semienterrada dentro de zona cerril, en Colón, Querétaro

Localizan persona semienterrada dentro de zona cerril, en Colón, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 10:07:36
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Colón, Querétaro, a 16 de octubre 2026.- Anoche, se registró una importante movilización de autoridades, dentro de una zona cerril en San José la Peñuela, Colón, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Fue a unos metros, al camino a La Esperanza, en donde habitantes de la localidad, localizaron el cuerpo sin vida de la persona, quien ya estaba en estado de descomposición, semienterrado y con huellas visibles de violencia.

De inmediato dieron parte a las autoridades, a través de la línea de emergencias 911, por lo que, rápidamente, al lugar, se aproximaron autoridades para tomar conocimiento.

Una vez confirmado el hallazgo, la zona fue acordonada, por elementos policiales, quienes tomaron conocimiento y esperaron el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado.

Ya en el lugar, procedieron a realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue, para la autopsia de ley, que determine la causa de su muerte.

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