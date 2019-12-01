FGE determina: asesinato de Carlos Manzo, represalia por detención de El Rino

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 09:55:08

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez estuvo motivado por las acciones detención seguridad que emprendía en Uruapan, así como la detención de René N., alias “El Rino, a finales del mes de agosto del año anterior.

Así lo informó Israel Vega García, encargado del despacho de la FGE, en rueda de prensa; expuso que el homicidio del ex edil se trataría de una represalia de la delincuencia organizada por los recorridos de seguridad que este realizaba en su municipio.

Señaló que al momento se tiene un avance estimado del 90 por ciento en la investigación, misma que está sustentada en las evidencias científicas, jurídicas y técnicas.

El Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal señaló que en este caso hay 33 personas detenidas, lo que representa un golpe a la estructura criminal que mantenía presencia en la perla del Cupatitzio. Entre los detenidos, dijo, están los dos presuntos autores intelectuales del homicidio: Ramón Angel N., alias “R1” y Armando N., alias “El Lic”.

Agregó, la mayoría de los detenidos están por entrar a la etapa de juicio donde la autoridad judicial determinará el estatus jurídico de cada una de ellos, con base, dijo, en las pruebas recabadas por la FGE.