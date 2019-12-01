Hombre sube a una torre de la CFE en Jardines del Cimatario 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 09:59:57

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2026.- Una importante movilización de servicios de emergencias, se registró en la colonia Jardines del Cimatario, luego de que, una persona se subiera a una torre de la CFE.

Fue sobre el boulevard Gobernadores, en donde el sujeto subió a la estructura, por lo que, de inmediato, vecinos, solicitaron ayuda a la línea de emergencias 911.

Una vez en el lugar, la zona fue acordonada, mientras los rescatistas, realizaban labores de convencimiento, para salvaguardar a la persona, y evitar una situación fatal.

Luego de una hora, el sujeto descendió por su propio pie, por lo que, posteriormente fue asegurado por autoridades que acudieron a tomar conocimiento.