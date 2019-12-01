Normalistas dejan abandonados ocho vehículos robados en Morelia: Guardia Civil Michoacán los recupera de madrugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 11:00:05

*Las unidades, arrebatadas a sus propietarios durante las recientes acciones de normalistas, aparecieron abandonadas sobre la calzada La Huerta; todas contaban con reporte de robo.

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2026.– Ocho unidades que presuntamente fueron despojadas por normalistas durante los últimos días terminaron abandonadas en plena vía pública, donde elementos de la Guardia Civil lograron recuperarlas durante un operativo realizado en la madrugada de este viernes.

El hallazgo ocurrió durante los primeros minutos, sobre la transitada calzada La Huerta, a la altura de la colonia Nueva Valladolid, cuando agentes de la Unidad de Atención a Siniestros localizaron los automotores que habían sido reportados como robados.

¡Los dejaron a su suerte!

De acuerdo con el reporte policial, las ocho unidades estarían relacionadas con los recientes episodios en los que grupos de normalistas presuntamente se apoderaron de vehículos, mismos que finalmente fueron encontrados sin sus ocupantes.

Entre los automotores recuperados se encuentran dos Chevrolet blancos, un Toyota azul con tonalidades moradas, dos Nissan, un Volkswagen, un JAC y un Ford, todos con sus respectivos registros de robo.

Ante el descubrimiento, los uniformados procedieron al aseguramiento de las unidades y solicitaron la intervención de grúas para retirarlas del lugar y trasladarlas conforme a los protocolos correspondientes.

Ahora será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de investigar lo ocurrido, esclarecer las circunstancias de los presuntos despojos y realizar los trámites necesarios para que los vehículos puedan regresar a manos de sus legítimos propietarios.

Por ahora, no se reportaron personas detenidas durante la recuperación de las unidades.