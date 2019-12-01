¡Cuidado con la extorsión! Así opera la llamada del familiar en problemas

¡Cuidado con la extorsión! Así opera la llamada del familiar en problemas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 10:54:24
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Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Una llamada inesperada con la voz de un supuesto familiar en problemas, seguida de una petición urgente de dinero, forma parte de una modalidad de extorsión utilizada para generar miedo y evitar que la víctima tenga tiempo de verificar la información, por lo que la Guardia Civil alerta a la población sobre este tipo de fraudes y llama a colgar, verificar y reportar de inmediato al número 089.

El engaño puede comenzar cuando una persona se hace pasar por un familiar y asegura encontrarse en una situación de emergencia. Posteriormente, la historia puede cambiar, los delincuentes afirman que el supuesto familiar viajó desde el extranjero, fue detenido por alguna autoridad o enfrenta un problema legal que requiere dinero para ser solucionado.

En otros casos, una segunda persona interviene en la llamada y se presenta como autoridad, abogado, funcionario o intermediario. A partir de ese momento aumenta la presión para realizar un depósito o transferencia de manera inmediata, bajo el argumento de que el dinero permitirá liberar al familiar o evitar mayores consecuencias.

La Guardia Civil recomienda no proporcionar información personal o bancaria, no realizar depósitos y evitar seguir las instrucciones de quien llama. Es importante terminar la comunicación y contactar directamente al familiar mediante su número habitual o verificar su ubicación con otras personas cercanas.

Los extorsionadores pueden aprovechar la preocupación de la víctima para obtener datos durante la propia conversación y utilizarlos para hacer más creíble la historia. Por ello, ante frases como “tu familiar está detenido”, “necesita dinero para salir” o “no cuelgues porque puedes complicar su situación”, la principal recomendación es interrumpir la llamada y verificar.

El Gobierno del Estado mantiene acciones permanentes para prevenir la extorsión y recuerda a la ciudadanía que puede reportar este tipo de llamadas de manera anónima al 089. Es importante no depositar ni transferir dinero, y ante cualquier sospecha: cuelga, verifica y marca 089.

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