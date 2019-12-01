Recibe el 2026 rodeado de naturaleza en los santuarios de la Monarca

Recibe el 2026 rodeado de naturaleza en los santuarios de la Monarca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 18:19:14
Morelia, Michoacán, 1 de enero de 2026.- La naturaleza no se equivoca y por eso escogió a Michoacán como la casa de la Mariposa Monarca, que ya se encuentra en el oriente michoacano desde el pasado mes de noviembre, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Explicó que en la entidad turistas y visitantes pueden descubrir los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio. En cada uno existe un parador turístico donde pueden degustar la gastronomía de la región, maravillarse con las artesanías, vivir el turismo de naturaleza y aventura a través de atractivos como la tirolesa o paseo en caballo, sin olvidar el respetar y cuidar cada santuario, haciendo caso a la comunidad y a los guías.

Las recomendaciones para los visitantes, además de no agarrar a las mariposas, ya sea vivas o muertas, ni el tirar basura, también son el no llevar mascotas, no hacer ruido, acudir con ropa y calzado cómodo, no utilizar flash al tomar fotografías y no fumar. 

Los tres santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán están abiertos en un horario de 8:00 a 17:00 horas y el costo de ingreso aproximado es de 150 pesos adultos, mientras que para las infancias oscila entre los 70 pesos. 

Para llegar a la zona núcleo donde se encuentran las “novias del sol”, los turistas o visitantes puede llegar a pie o en caballo en El Rosario y Sierra Chincua, mientras que en Angangueo debe ser en una camioneta 4x4 que se renta en el mismo parador turístico. Para mayores detalles y vivir esta experiencia se puede visitar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/.

Noventa Grados
