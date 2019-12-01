En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 14:09:54

Morelia, Michoacán, 1 de enero del 2025.- Como resultado de acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, para el combate al tráfico y venta de drogas, dentro de su competencia, logró el aseguramiento de 137 mil 944.60 dosis de diversas sustancias ilícitas, así como la detención de 242 personas presuntamente relacionadas con delitos contra la salud, retirando del mercado una cantidad considerable de narcóticos.

Como parte de estas acciones, durante la citada anualidad se ejecutaron 252 cateos, todos debidamente autorizados por la autoridad judicial competente, lo que permitió impactar de manera directa la cadena de distribución y comercialización de drogas en distintos municipios del estado, así como desarticular puntos estratégicos de venta.

En los operativos realizados se aseguraron las siguientes sustancias:

•⁠ ⁠6 mil 980 dosis de marihuana

•⁠ ⁠⁠130 mil 680 dosis de metanfetamina

•⁠ ⁠⁠144.60 dosis de cocaína

•⁠ ⁠⁠140 dosis de heroína

El valor estimado de los narcóticos asegurados asciende a 4 millones 199 mil 858 pesos, lo que representa una afectación económica relevante a las estructuras delictivas dedicadas al narcomenudeo.

Durante las diligencias operativas, además de las detenciones, se logró el aseguramiento de 15 vehículos y 144 inmuebles, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos contra la salud, fortaleciendo así las investigaciones en curso y la desarticulación de redes criminales.

Las acciones se desplegaron en diversos municipios de la entidad, entre ellos Morelia, Álvaro Obregón, Charo, Cuitzeo, Indaparapeo, Nahuatzen, Pátzcuaro, Puruándiro, Queréndaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tarímbaro, Zacapu y Zinapécuaro, siendo Morelia el municipio con mayor número de cateos, derivado de su densidad poblacional y relevancia estratégica.

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Civil (GC), Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que permitió fortalecer la seguridad en las comunidades cercanas a los inmuebles intervenidos.