Querétaro y Madrid hermanan clubes Skal en FITUR

Madrid, España, 23 de enero del 2026.- Al continuar con la participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), la secretaria de Turismo del estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, participó como testigo de honor en el acto de hermanamiento entre los clubes Skal Querétaro 695 y Skal Madrid, una alianza que fortalece la cooperación, el intercambio profesional y la promoción turística entre ambos destinos.

Durante su intervención, Adriana Vega destacó que este hermanamiento representa mucho más que un acuerdo institucional, ya que refleja una visión compartida del turismo como una herramienta de entendimiento, amistad y desarrollo sostenible entre territorios.

“Desde Querétaro creemos firmemente en el valor de las alianzas internacionales que se construyen desde la confianza y el trabajo colaborativo. Este hermanamiento entre Skal Querétaro y Skal Madrid refrenda que el turismo se fortalece cuando conecta personas, liderazgos y propósitos comunes”, señaló.

La titular de la SECTUR subrayó que Querétaro es un destino que apuesta por un turismo profesional, ético y con visión global, alineado con los valores que promueve Skal International, y que este vínculo cobra un significado especial en el contexto de FITUR y del nuevo vuelo directo Querétaro–Madrid, que acerca aún más a ambos destinos.

Finalmente, Adriana Vega reiteró el compromiso del estado de Querétaro de seguir trabajando de la mano con el sector turístico organizado, impulsando alianzas que generen nuevas oportunidades de negocio, intercambio de buenas prácticas y una mayor proyección internacional del destino.

El acto contó con la presencia de Andrés Hayes, presidente Mundial de Skal International; Ramón Aguillón, presidente de Skal Madrid; entre otras personalidades quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las redes internacionales para impulsar el desarrollo turístico.