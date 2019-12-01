Querétaro se suma a la Alianza Viaja Seguro en FITUR

Madrid, España, 21 de enero del 2026.- Querétaro se colocó en el centro de la agenda turística internacional al participar en la firma de la Alianza Viaja Seguro durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde el gobernador, Mauricio Kuri González, refrendó el compromiso del estado con un turismo seguro, ético y respetuoso de los derechos humanos, en un esfuerzo binacional que vincula a México y España.

La firma se llevó a cabo con la participación de representantes de los distintos ámbitos de gobierno, consolidando un mensaje claro: cero tolerancia a la trata de personas, y apuesta a la corresponsabilidad entre autoridades, sector privado y sociedad civil.

Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo estatal destacó que Querétaro asume este compromiso desde un espacio tan importante como la FITUR para mandar un mensaje con plena responsabilidad, entendiendo que el turismo no solo impulsa economías, sino que también implica una profunda responsabilidad social.

La Alianza Viaja Seguro se formaliza mediante la firma de un Decálogo de Compromisos, orientado a la prevención y erradicación de la trata de personas, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, incorporando perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos.

En su momento, la diputada federal, Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, enfatizó que esta iniciativa representa un compromiso legislativo e institucional para fortalecer marcos normativos, políticas públicas y acciones concretas que protejan la integridad de las personas en contextos turísticos.

Esta Alianza, en un evento de clase mundial como la FITUR, donde México es país invitado, permite proyectar al país como un referente internacional en la protección de los derechos humanos dentro del turismo, particularmente en el contexto de grandes eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Alianza Viaja Seguro es una iniciativa de alcance binacional que tiene como objetivo generar una sinergia permanente entre los distintos órdenes de gobierno, el sector turístico, organizaciones sociales y actores aliados de México y España.