Querétaro proyecta su identidad cultural y turística en Ventana México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:14:18
Madrid, España, 20 de enero del 2026.- La secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, participó en la inauguración de “Ventana México”, un espacio de promoción cultural y turística que se lleva a cabo en las instalaciones de la reconocida operadora turística “El Corte Inglés”, previo al inicio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), con el objetivo de proyectar la riqueza, diversidad y contemporaneidad de México ante el público internacional.

Durante el evento inaugural, que reunió a autoridades federales y estatales encabezadas por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, así como representantes del sector turístico,  Vega Vázquez Mellado, destacó la importancia de estas plataformas internacionales para posicionar a Querétaro como un destino con identidad, historia y una oferta turística sólida y competitiva para el mercado europeo.

“Ventana México es una muestra de lo que somos como país: diversidad, cultura y hospitalidad. Para Querétaro, participar en este espacio significa abrir una ventana al mundo para compartir nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra visión de futuro como destino turístico”, expresó.

Querétaro contará con una participación destacada el miércoles 21 de enero, durante toda la jornada, con una presentación integral del destino y una muestra de artesanía popular queretana, con el propósito de acercar al público europeo a su riqueza cultural, su patrimonio histórico y su propuesta turística, que combina tradición, experiencias auténticas y modernidad.

En este contexto, la titular de la SECTUR, subrayó que la presencia de Querétaro en Ventana México forma parte de una estrategia de promoción internacional que busca fortalecer la relación con España y Europa, atraer nuevos mercados y consolidar al estado como un destino atractivo para el turismo cultural y de experiencias.

Con su participación en Ventana México, Querétaro reafirma su compromiso de promover su identidad cultural, fortalecer su presencia internacional y seguir construyendo puentes que acerquen al estado con nuevos mercados y oportunidades para su desarrollo turístico.

