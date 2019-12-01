Regresan a Querétaro 52 ciudadanos que se encontraban varados en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 15:25:09

Querétaro, Querétaro, a 12 de marzo de 2026.- Al menos 18 de los 52 queretanos y queretanas que se encontraban varados en el conflicto bélico de Medio Oriente se encontraban con necesidades médicas urgentes reconoció Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, encabezada por Adriana Vega Vázquez Mellado, informó sobre el operativo internacional que permitió el regreso de 52 ciudadanos queretanos desde Europa, entre ellos 18 personas que requerían medicamentos esenciales.

Además, señaló que, nueve de los casos eran de alta prioridad, incluyendo pacientes que dependían de insulina y tratamientos para la presión arterial. “Había personas que sí o sí tenían que viajar ese día porque ya no podían esperar un día más sin su medicina, por ello la importancia de ayudar en su regreso”.

Esto, luego que la noche del miércoles pasado los 52 queretanos y queretanas que se encontraban varados desde hace varios días en Medio Oriente llegaron al Aeropuerto Internacional de Querétaro en donde los esperaba su familia.

Enfatizó la solidaridad de empresas como Iberojet, Grupo Barceló y Avoris, que pusieron a disposición sus agencias para encontrar soluciones inmediatas.

“Fue un esfuerzo titánico, porque había que coordinar con la Secretaría, con el embajador, validar listas de prioridad y atender casos urgentes, como personas que necesitaban medicinas de manera inmediata”.

Incluyó la gestión de tarifas especiales en vuelos, hospedaje y alimentación, además de la conformación de grupos de prioridad, adultos mayores, personas enfermas y niños, siguiendo las indicaciones del gobernador. Vega Vázquez Mellado subrayó que la coordinación entre el equipo de Querétaro y las agencias en Europa permitió que los ciudadanos pudieran regresar en condiciones seguras y dignas.

“Lo más bonito fue cómo se portaron nuestros hermanos en Madrid y las agencias, que se hermanaron completamente con nosotros. Fue una labor increíble de todo un grupo aquí en Querétaro y allá en Europa”.

Vázquez Mellado recordó que el gasto final entre comidas, hospedaje y vuelos por los 52 queretanos se estimó en alrededor de 2 millones de pesos los cuales se sufragaron del domingo pasado al miércoles que llegaron.

Aclaró que este monto pudo haber sido el doble de no contar con los descuentos y promociones obtenidos. “Comprar vuelos de un día para otro es una locura por la demanda y las tarifas, pero nos apoyaron brutalmente”.

Subrayó que la respuesta de las agencias y hoteles europeos fue de total apoyo: “Todo fue sí desde el primer minuto. Nos hermanaron completamente y no tengo más que profunda gratitud”.

Enfatizó que el esfuerzo para coordinar su regreso implicó una coordinación estrecha con agencias mayoristas europeas y el uso de la plataforma Amadeus, que permitió abrir un código especial para la búsqueda de vuelos en tiempo real.

La secretaria destacó que, gracias a la solidaridad de empresas como Iberojet, Grupo Barceló y Ávoris, se logró reducir significativamente los costos.

“La respuesta del gobernador Mauricio Kuri González cuando se enteró de la situación fue inmediata: establecer contacto directo con agencias y operadores en Madrid para negociar alternativas de traslado. Fue hablar con los dueños, con quienes hicimos la negociación, expresarles la complicación que había y fue increíble cómo reaccionaron”.

Aseveró que en un primer momento se contempló la posibilidad de enviar un avión especial, lo que implicaba gestionar permisos de aterrizaje y traslados. Sin embargo, la opción más viable se concretó gracias a la plataforma Amadeus, que permitió abrir un código especial y conformar un grupo de trabajo 24-7 durante todo un fin de semana. El equipo se dedicó a buscar vuelos y tarifas accesibles junto con agencias mayoristas europeas.