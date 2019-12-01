Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 11:32:57

Ocoyoacac, Estado de México, 12 de marzo del 2026.- Un presunto intento de robo en un predio conocido como “El Zoológico”, en el municipio de Ocoyoacac, destapó un caso que involucra animales exóticos, un supuesto secuestro y al menos 22 personas detenidas en distintos hechos relacionados con el inmueble.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que abrió una carpeta de investigación contra seis personas —cinco hombres y una mujer— acusadas de robo a lugar cerrado.

Los detenidos fueron identificados como Rosario “N”, Eduardo “N”, Román Javier “N”, Octavio “N”, José Juan “N” y Enrique “N”, quienes presuntamente perforaron un muro para ingresar al predio con la intención de sustraer madera y animales exóticos, entre ellos un mono capuchino y una zorra roja.

Los hechos ocurrieron el 7 de marzo, cuando policías municipales que resguardaban el inmueble en la comunidad de San Pedro Cholula escucharon ruidos en un terreno contiguo.

Al inspeccionar la zona, detectaron a los sospechosos que presuntamente utilizaban herramientas para abrir un boquete en la pared del predio.

Los seis individuos fueron detenidos en el lugar y cuatro vehículos quedaron asegurados.

No obstante, el inmueble ya era objeto de investigación. La Fiscalía indicó que el sitio fue asegurado tras un presunto secuestro ocurrido el 4 de marzo, cuando un hombre logró escapar y pedir ayuda a la policía.

Durante ese operativo inicial fueron detenidas 16 personas, de las cuales tres fueron señaladas como probables responsables del secuestro y actualmente enfrentan proceso penal.

En el predio, las autoridades localizaron leones, tigres, panteras y otras especies, cuya situación y condiciones de resguardo aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.