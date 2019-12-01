Querétaro fortalece su conectividad aérea con 11 nuevas rutas

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- Querétaro sigue dando pasos firmes para crecer y fortalecer su conexión con otras regiones de México y el mundo, afirmaron autoridades estatales durante el ejercicio “Contigo Informamos”, espacio en el que el gobernador, Mauricio Kuri González, dio a conocer la apertura de 11 nuevas rutas aéreas a cargo de la aerolínea Volaris, que permitirán fortalecer la conectividad del estado con diversos destinos nacionales y de Estados Unidos.

Las nuevas rutas conectarán a la entidad con Acapulco, Dallas, Denver, Durango, Guadalajara, Houston, Mazatlán, Oaxaca, Orlando, San Antonio y Veracruz. Este anuncio consolida al Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) como uno de los más importantes del centro del país y lo posiciona como un punto estratégico para la conectividad regional, nacional e internacional.

En su mensaje, el mandatario estatal señaló que estos 11 vuelos permitirán que Querétaro esté mejor comunicado, con rutas directas y sin depender de otros aeropuertos, especialmente sin tener que pasar por la Ciudad de México. Esto, dijo, hace al estado más competitivo, atrae más inversiones y abre nuevas oportunidades para las empresas y, por lo tanto, para las familias queretanas.

“Haciendo una cuenta rápida, pensamos que habrá 300 mil nuevos usuarios con estos 11 vuelos, solamente de venta, serían mil 750 millones de pesos aproximadamente, en venta. Más todo lo que te da, pues el que venga, el que compre, el que vaya en la noche a algún lugar, etc., pues eso es exponencial y eso es un buen trabajo que lo puede manejar tanto el aeropuerto como la Secretaría de Turismo”, apuntó.

Mauricio Kuri agradeció la confianza y la visión de la empresa Volaris, que hoy refrenda su compromiso con Querétaro, y reconoce el potencial de un estado que ofrece certeza, estabilidad y condiciones para invertir.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, detalló que el crecimiento del AIQ responde a una visión de largo plazo, con planeación, inversión y rumbo claro: un Plan Maestro de Desarrollo hacia el año 2050, que orienta su crecimiento ordenado en infraestructura, conectividad y servicios, para convertirse en una “Ciudad-Aeropuerto”.

Expresó que la conectividad aérea es parte central del modelo de desarrollo ordenado que se impulsa en el estado. Y que Querétaro consolida un aeropuerto moderno, eficiente y competitivo, a la altura de los mejores del país.

Precisó que el AIQ cerró 2025 con dos millones 426 mil pasajeros, cifra que representó un crecimiento del 16 por ciento en comparación con el año previo. Añadió que, durante la administración de Mauricio Kuri, el flujo de usuarios ha aumentado 191 por ciento desde 2021 y que la proyección para este 2026 es alcanzar los tres millones de pasajeros. En cuanto a carga, recordó que el año pasado se movieron 83 mil toneladas, casi ocho por ciento más que en 2024. Asimismo, refirió que de 2021 a 2025, el saldo de crecimiento ha sido de 28.4 por ciento.

Al subrayar que Volaris opera en 76 terminales aéreas dentro y fuera del país, con 254 rutas y 520 vuelos diarios, Jorge R. García Rojas, director de Desarrollo, Mercados y Carga de la aerolínea en México, afirmó que Querétaro se posiciona como una entidad estratégica para la compañía, al funcionar como un nodo fundamental que enlaza la región centro con destinos nacionales e internacionales.

“Querétaro (…) es un estado clave para nosotros; es un estado en el que estamos apostando, porque Volaris no abre rutas nada más porque sí, hacemos un estudio muy exhaustivo, con toda la información que nos proporciona el aeropuerto, con toda la información que nos proporcionan ustedes desde el gobierno, y de ahí decidimos, y se ponen a competir contra otras rutas”, explicó.

Jorge R. García instó a seguir trabajando juntos para que a estas nuevas rutas les vaya bien porque la conectividad, expuso, desarrolla a las familias, a la industria y a las comunidades, y ese es uno de los compromisos que tiene Volaris en su ADN, ayudar a desarrollar y conectar de mejor forma a las personas.