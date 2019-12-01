Víctimas ultiman a asaltante durante intento de atraco en Pachuca, Hidalgo

Víctimas ultiman a asaltante durante intento de atraco en Pachuca, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 22:57:37
Pachuca, Hidalgo, a 27 de febrero de 2026.- Un intento de asalto terminó con el deceso de uno de los presuntos implicados la tarde de este viernes en un negocio de venta de terrenos ubicado en la colonia Piracantos, en el municipio de Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, dos hombres armados ingresaron al establecimiento situado sobre la avenida Piracantos con la intención de cometer un robo. Durante el hecho, uno de ellos se enfrentó físicamente con el encargado del lugar.

En el forcejeo, el responsable del negocio logró arrebatarle el arma a uno de los agresores y la accionó. El disparo le causó heridas mortales al supuesto delincuente, quien falleció en el sitio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El segundo individuo aprovechó la confusión generada por el enfrentamiento para escapar con rumbo desconocido, por lo que se desconoce su paradero.

Tras el reporte, elementos policiales acudieron al lugar, acordonaron el área y permitieron el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Asimismo fue desplegado un operativo por las autoridades en calles cercanas para tratar de ubicar al segundo implicado; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su captura.

