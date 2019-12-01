Que no se te pase la temporada! Vive hoy la magia de la Mariposa Monarca: Sectur

Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026.-De noviembre a marzo, Michoacán es la casa de millones de mariposas Monarca, que llegan a nuestros bosques para pasar el invierno, reproducirse y dar vida a una nueva generación, dando origen a un fenómeno natural que involucra diferentes generaciones de las conocidas como “novias del sol”.

Este fenómeno natural en los bosques de oyamel michoacanos es una de esas experiencias imperdibles que se deben vivir al menos una vez en la vida, ya que el espectáculo va cambiando con el paso de los meses; no es lo mismo ver las ramas de los árboles llenas de mariposas en sus colonias a verlas revoloteando sobre ti, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El ciclo de vida de estos ejemplares es un espectáculo en sí mismo, ya que en los primeros meses de su arribo se reúnen en colonias para guardar calor y así pasar el invierno, conforme la temperatura va cambiando a partir de enero, las mariposas comienzan a salir del letargo y es cuando bajan a buscar agua y alimento en el néctar de las diferentes flores.

La Sectur recordó que aún hay tiempo de visitarlas pues se está a la mitad de la temporada, detalló que “los diferentes santuarios que hay en Michoacán los esperan con precios muy accesibles, hay opciones para todas las edades y diferentes necesidades de acceso, ya que se puede subir en camioneta, a caballo o a pie, siempre es una buena opción contratar un guía que te dará las mejores recomendaciones para que tu recorrido se disfrute al máximo”.

Además, gracias a la implementación del Proyecto de Colaboración Monarca, se han colocado transmisores satelitales de última generación en diversos ejemplares. Esto permitirá mapear con precisión su travesía de más de 4 mil kilómetros, revelando las rutas exactas que siguen desde el norte del continente hasta su llegada a los santuarios michoacanos.

Para más información sobre la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y sus diferentes santuarios en Michoacán en Senguio, El Rosario y Sierra Chincua se puede consultar https://visitmichoacan.com.mx/