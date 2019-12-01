Promoción de Michoacán en ferias internacionales impulsó una Noche de Muertos histórica

Promoción de Michoacán en ferias internacionales impulsó una Noche de Muertos histórica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 10:34:48
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Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La presencia constante de Michoacán en ferias, caravanas, encuentros y eventos turísticos internacionales contribuyó a que la Noche de Muertos 2026 registrara resultados históricos, con la llegada de visitantes de más de 40 países que eligieron al estado para vivir una de las tradiciones más emblemáticas de México.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó los resultados de esta celebración, que del 23 de octubre al 2 de noviembre recibió a más de un millón 31 mil 682 visitantes y turistas, generando una derrama económica superior a los mil 960 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100 por ciento en destinos como Morelia y Pátzcuaro.

Enfatizó que con el respaldo del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo federal, y en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha fortalecido la estrategia de promoción del estado en mercados nacionales e internacionales, mediante su participación en importantes plataformas de comercialización y promoción turística.

Como resultado de este trabajo de posicionamiento, la entidad recibió turistas provenientes de más de 40 países, tales como China, Estados Unidos, Japón, Brasil, India, Bélgica, España, Alemania, Inglaterra, Italia, Colombia, Grecia, Polonia, Hong Kong, Arabia Saudita y Francia, entre muchos otros.

Estos resultados, señaló el funcionario estatal, reflejan el alcance internacional de la riqueza cultural y turística de Michoacán, que reunió al mundo alrededor de sus tradiciones, sus comunidades y la memoria de quienes nunca se van, consolidando a la Noche de Muertos como una de las experiencias culturales más representativas del país.

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