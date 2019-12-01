A proceso 3 influencers por apología del delito y consumo de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 08:01:38

Hermosillo, Sonora, a 4 de noviembre 2026.- La Fiscalía General de Justicia de Sonora vinculó a proceso a tres influencers por su presunta responsabilidad en el delito de apología de un delito y la promoción del consumo de estupefacientes en redes sociales.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Azlán N., alias ‘el Azlán‘, de 20 años; Julián N., alias ‘el Pelón Bajavión‘, de 29 años; y Eduardo Antonio N., alias ‘el Doble Carne‘, de 22 años.

De acuerdo con la dependencia estatal, los señalados “realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis”, al tiempo que mostraban y compartían productos identificados con una marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos de mariguana.

Lo anterior, al aparecer en una grabación difundida en la red social Facebook el pasado 29 de agosto.

La FGJ consideró que “las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales”.