A proceso 3 influencers por apología del delito y consumo de estupefacientes

A proceso 3 influencers por apología del delito y consumo de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 08:01:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Hermosillo, Sonora, a 4 de noviembre 2026.- La Fiscalía General de Justicia de Sonora vinculó a proceso a tres influencers por su presunta responsabilidad en el delito de apología de un delito y la promoción del consumo de estupefacientes en redes sociales.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Azlán N., alias ‘el Azlán‘, de 20 años; Julián N., alias ‘el Pelón Bajavión‘, de 29 años; y Eduardo Antonio N., alias ‘el Doble Carne‘, de 22 años.

De acuerdo con la dependencia estatal, los señalados “realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis”, al tiempo que  mostraban y compartían productos identificados con una marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos de mariguana.

Lo anterior, al aparecer en una grabación difundida en la red social Facebook el pasado 29 de agosto.

La FGJ consideró que “las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales”.

Más información de la categoria
A proceso 3 influencers por apología del delito y consumo de estupefacientes
Fiscalía determinará si disparos en Antonio Plaza iban dirigidos contra locales: Cajero Reyes 
Abren fuego contra locales en Celaya, Guanajuato
Marina, FGR y equipo de Harfuch incautan arsenal de guerra en Sinaloa: Aseguran 15 armas largas, miles de balas y cinco camionetas
Más información de la categoria
Marina, FGR y equipo de Harfuch incautan arsenal de guerra en Sinaloa: Aseguran 15 armas largas, miles de balas y cinco camionetas
Se acaba la fiesta para Fanny Arreola, pero sigue la crisis en Apatzingán, Michoacán: bailes y música no ocultan clamor de víctimas, deuda pública millonaria y denuncias penales contra regidores críticos
Donald Trump asegura que republicanos habrían ganado por amplia ventaja si hubiera aparecido en la boleta electoral
Andy López Beltrán debería de estar en la cárcel: Alejandro Moreno