Marina, FGR y equipo de Harfuch incautan arsenal de guerra en Sinaloa: Aseguran 15 armas largas, miles de balas y cinco camionetas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 07:18:18

*¡Golpe millonario al crimen organizado! Fuerzas federales descubrieron un convoy de vehículos abandonados cargados con armamento, municiones, equipo táctico y droga; el aseguramiento representa pérdidas superiores a los 6 millones de pesos para grupos delictivos.

Culiacán, Sin., a 4 de noviembre de 2026.— Un poderoso arsenal fue localizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante dos operativos realizados en comunidades de Sinaloa, donde fueron aseguradas cinco camionetas, 15 armas largas, mil 681 cartuchos útiles, 30 cargadores, equipo táctico, aparatos de comunicación y presunta marihuana.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), los aseguramientos representan un golpe económico estimado en 6 millones 182 mil pesos para los grupos delictivos.

Cuatro camionetas abandonadas escondían municiones y droga

El primer hallazgo ocurrió en las inmediaciones del poblado de Caminaguato, donde personal naval realizaba recorridos terrestres de vigilancia y prevención del delito.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron cuatro camionetas aparentemente abandonadas, situación que motivó una inspección minuciosa.

La sorpresa estaba en su interior. Los vehículos contenían 17 cargadores, 326 cartuchos de distintos calibres, equipo táctico, dispositivos de comunicación y una bolsa con marihuana.

En El Tepuche apareció el arsenal más pesado

Pero el operativo no terminó ahí.

En una segunda intervención, ahora en las inmediaciones del poblado de El Tepuche, elementos federales localizaron una quinta unidad, también aparentemente abandonada.

Al revisar su interior, encontraron un arsenal compuesto por 15 armas largas, mil 355 cartuchos útiles de diferentes calibres y 13 cargadores, además de equipo táctico y de radiocomunicación.

La cantidad de armamento y municiones aseguradas puso de manifiesto la magnitud del hallazgo realizado por las fuerzas federales en esta zona de Sinaloa.

Más de 6 millones de pesos en pérdidas para el crimen

Según las autoridades, el valor estimado de todo lo asegurado asciende a 6 millones 182 mil pesos, cantidad que representa una afectación económica para los grupos delictivos.

Las cinco unidades, las armas, las municiones, la presunta droga y los demás objetos encontrados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento, el comunicado oficial no reporta personas detenidas durante estas acciones.

La Secretaría de Marina destacó que los operativos forman parte de los esfuerzos coordinados con la SSPC y la FGR para combatir las actividades delictivas y fortalecer la seguridad en territorio sinaloense.

Cinco vehículos fuera de circulación, un arsenal asegurado y un golpe millonario. Así concluyeron estas dos intervenciones federales en Sinaloa, una entidad donde los operativos contra el armamento y las estructuras delictivas continúan siendo parte de la estrategia de seguridad.